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Российские школьники получили пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике

Пять золотых медалей получили участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио. Всего в мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

Российские школьники принимали участие в состязании в очном формате. Они продемонстрировали свои навыки в двух турах: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы.

«На протяжении нескольких лет подряд наши ребята завоёвывают золотые медали на этой олимпиаде. Это блестящий результат, которым гордится вся страна. Уверен, что пример наших олимпиадников вдохновит школьников со всех регионов России», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Золотые медали, которые ребята заслужили, – результат их собранности, высокой мотивации и огромного таланта самих участников и их тренеров. В этом году в нашу сборную вошли не только ученики выпускных классов, но и десятиклассники, у которых будет возможность повторить свой блестящий результат в следующем олимпиадном сезоне», – подчеркнул руководитель тренерского штаба сборной, проректор по учебной работе Московского физико-технического института Артём Воронов.

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