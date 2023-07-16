Водитель погиб в результате столкновения с экскаватором в Порховском районе
61-летний водитель автомобиля Lada Granta на прямом участке дороги не выбрал наиболее безопасную скорость для движения, в результате чего совершил наезд на стоящий экскаватор. ДТП произошло 15 июля в Порховском районе на автодороге Нестрино – Остров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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