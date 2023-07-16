Водитель погиб в результате столкновения с экскаватором в Порховском районе

20:49, 16 июля 2023, ПАИ

61-летний водитель автомобиля Lada Granta на прямом участке дороги не выбрал наиболее безопасную скорость для движения, в результате чего совершил наезд на стоящий экскаватор. ДТП произошло 15 июля в Порховском районе на автодороге Нестрино – Остров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.