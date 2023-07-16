Армянский праздник «Вардавар» прошёл в Пскове

21:05, 16 июля 2023, ПАИ

Армянский национальный праздник воды «Вардавар» прошёл в псковском Детском парке сегодня, 16 июля. Видеозапись празднования опубликована в Telegram-канале телеканала «Первый Псковский».

Его по традиции отмечают весело и разгульно. Самый большой летний праздник сопровождается песнями и танцами, а также играми и, конечно же, обливанием водой. Этот обычай сохранился с древних времён.

Армянский праздник Вардавар ежегодно отмечается на 98 день после Пасхи. Праздник установлен в честь Преображения Господня, произошедшего на горе Фавор. Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами – Петром, Иаковом и Иоанном – поднимался на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос преобразился, а его одежды стали белее снега.

Праздник начинается с самого раннего утра, все поливают друг друга водой, кто из чего может, невзирая при этом на возраст, пол и общественное положение. Обижаться или проявлять недовольство нельзя, потому что считается, что в этот день вода обладает целебной силой. Люди дарят друг другу розы, а влюблённые юноши пускают в небо голубей.