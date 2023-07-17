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Общество

Первый птенец начал летать в «Доме белого аиста» в Гдовском районе

Первый аистёнок из «Дома белого аиста» в Гдовском районе начал летать вчера, 16 июля. Об этом сообщается в группе волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Уверенно слетел с гнездовой платформы и улетел. Через некоторое довольно продолжительное время вернулся на свою же платформу и потом снова полетел куда-то по своим аистиным делам», – говорится в сообщении.

Этого отважного аистёнка зовут Солнышко. Он попал в аистиный центр из деревни Гористо Дновского района. Ночью 3 июля местная жительница Анна Нифонтова связалась с руководителем центра.

«У нас выпал птенец из гнезда. Рано видно, двигается хорошо, корм принимает. Что нам делать и как его можно вам передать? Деревня Гористо, Дновского района. Помогите нам сохранить птенца. Сейчас он ночует на небольшом штабеле досок – сам выбрал. Куда его можно определить?» – написала она.

Пока аистёнок был в деревне люди заботились о нём.

«Стараемся лягушек ловить, и рыбу разрубаю на мелкие кусочки... Привезти у меня нет возможности. Деревня маленькая и живу я в этой местности недавно. Нет таких знакомых. Но буду интересоваться... Сейчас главное его сохранить», – писала Анна Нифонтова.

В этот же день птенца удалось забрать.

«Аистёнка из деревни отправляли с приданным и с ведром лягушек. Слетел с родительского гнезда он на две недели раньше положенного срока. Возможно, его нечаянно спихнули собратья. Нелетающий аистёнок на земле – лёгкая добыча для любого наземного хищника, поэтому оставаться на земле для него было смертельно опасно», – отметили в аистином центре.

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