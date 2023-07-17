Двух людей спасли при пожаре в многоквартирном доме в Пскове

08:43, 17 июля 2023, ПАИ

Пожар произошёл в жилом многоквартирном доме на улице Труда в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло сегодня, 17 июля, в 05:58.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован и ликвидирован.

При активной помощи очевидцев происшествия пожарные смогли спасти двоих граждан 1949 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.