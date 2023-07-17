Двух людей спасли при пожаре в многоквартирном доме в Пскове
Пожар произошёл в жилом многоквартирном доме на улице Труда в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло сегодня, 17 июля, в 05:58.
Оперативно прибывшими на место сотрудниками пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован и ликвидирован.
При активной помощи очевидцев происшествия пожарные смогли спасти двоих граждан 1949 года рождения.
Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
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