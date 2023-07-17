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Общество

Псковичей приглашают принять участие в игре «Молодо-зелено»

Псковский городской молодёжный центр совместно с автором квизов и брейн-рингов Михаилом Черкасовым приглашает молодёжь принять участие в ежегодной командно-интеллектуальной игре «Молодо-зелено». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото: Молодёжный центр Пскова

Для участия необходимо до 18 июля собрать команду из трёх-четырёх человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно и предварительно пройти регистрацию. Те команды, которые в ходе игры войдут в тройку победителей, получат призы от организаторов.

Мероприятие при хорошей погоде будет проходить на свежем воздухе на поляне возле Молодёжного центра (улица Максима Горького, 15). Начало мероприятия в 16:00.

Количество мест ограничено. Заявки принимаются от первых десяти команд.

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