Псковичей приглашают принять участие в игре «Молодо-зелено»

10:47, 17 июля 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр совместно с автором квизов и брейн-рингов Михаилом Черкасовым приглашает молодёжь принять участие в ежегодной командно-интеллектуальной игре «Молодо-зелено». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Для участия необходимо до 18 июля собрать команду из трёх-четырёх человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно и предварительно пройти регистрацию. Те команды, которые в ходе игры войдут в тройку победителей, получат призы от организаторов.

Мероприятие при хорошей погоде будет проходить на свежем воздухе на поляне возле Молодёжного центра (улица Максима Горького, 15). Начало мероприятия в 16:00.

Количество мест ограничено. Заявки принимаются от первых десяти команд.