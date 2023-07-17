Водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали после ДТП в Себеже

09:53, 17 июля 2023, ПАИ

Автомобиль Opel и мотоцикл столкнулись на улице 7 Ноября в Себеже в 22:20 16 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП 27-летнего водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали в медучреждение.

Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.

По предварительным данным, мотоциклисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.