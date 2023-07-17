Водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали после ДТП в Себеже
Автомобиль Opel и мотоцикл столкнулись на улице 7 Ноября в Себеже в 22:20 16 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП 27-летнего водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали в медучреждение.
Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.
По предварительным данным, мотоциклисты находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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