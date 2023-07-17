Стали известны причины крупного пожара в Плюссе

09:58, 17 июля 2023, ПАИ

Причины крупного пожара в Плюссе сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, происшествие случилось 14 июля. На улице Промышленной на территории ООО «ППК» в неэксплуатируемом строении сгорела кровля по всей площади. Помимо этого, на территории огнём уничтожило мусор.

По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. «Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных спасены котельная и производственный цех», – заключили в МЧС.