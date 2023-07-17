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Происшествия

Три пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 15 июля в 18:43 в Пскове на Черёхинской набережной в хозяйственной постройке огонь повредил перекрытие кровли. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

16 июля в 9:56 в Невеле на станции Невель-1 в нежилом доме сгорела кровля, потолок и веранда. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 22:20 в Опочецком районе в деревне Горки в легковом автомобиле Lada Granta Cross 2019 года выпуска огнём повреждён моторный отсек. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

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