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Молодёжь Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Микрогранты»

Росмолодёжь запустила новый грантовый конкурс для молодых россиян от 14 до 35 лет – «Микрогранты», который пройдёт по 3 августа 2023 года. Участники смогут не только выиграть грант от пяти до 100 тысяч рублей, но и предоставить упрощённую отчётную документацию по реализации своего проекта. Об этом ПАИ сообщили в Российском союзе молодёжи.

Фото ПАИ

Там отметили, что «Микрогранты» от Росмолодёжи – это отличная возможность грантового финансирования для тех, кто только начинает свой путь в проектировании или нуждается в небольшой финансовой помощи для уже готового проекта.

Регистрация на участие в «Микрогрантах» проходит во ФГАИС «Молодёжь России» с опорой на методические рекомендации. На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:

  • #создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, в том числе самозанятости;
  • #развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;
  • #объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
  • #защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
  • #стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;
  • #сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;
  • #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;
  • #вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
  • #делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде;
  • #береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;
  • #открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодёжного туризма;
  • #будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;
  • #помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;
  • #расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодёжных медиа;
  • #родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;
  • #МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;
  • #Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;
  • #вклад_в_будущее – молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, в том числе реализуемые сообществами молодых учёных.

Рекомендованный срок реализации проектов с октября 2023 по сентябрь 2024 года. Подробная информация о проведении конкурса «Микрогранты» на сайте Росмолодёжи.

Конкурс проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436 «Об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодёжных проектов» с изменениями.

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