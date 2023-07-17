Молодёжь Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Микрогранты»

10:39, 17 июля 2023, ПАИ

Росмолодёжь запустила новый грантовый конкурс для молодых россиян от 14 до 35 лет – «Микрогранты», который пройдёт по 3 августа 2023 года. Участники смогут не только выиграть грант от пяти до 100 тысяч рублей, но и предоставить упрощённую отчётную документацию по реализации своего проекта. Об этом ПАИ сообщили в Российском союзе молодёжи.

Там отметили, что «Микрогранты» от Росмолодёжи – это отличная возможность грантового финансирования для тех, кто только начинает свой путь в проектировании или нуждается в небольшой финансовой помощи для уже готового проекта.

Регистрация на участие в «Микрогрантах» проходит во ФГАИС «Молодёжь России» с опорой на методические рекомендации. На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде;

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде;

#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодёжного туризма;

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодёжных медиа;

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

#вклад_в_будущее – молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, в том числе реализуемые сообществами молодых учёных.

Рекомендованный срок реализации проектов с октября 2023 по сентябрь 2024 года. Подробная информация о проведении конкурса «Микрогранты» на сайте Росмолодёжи.

Конкурс проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436 «Об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодёжных проектов» с изменениями.