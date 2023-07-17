Молодёжь Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Микрогранты»
Росмолодёжь запустила новый грантовый конкурс для молодых россиян от 14 до 35 лет – «Микрогранты», который пройдёт по 3 августа 2023 года. Участники смогут не только выиграть грант от пяти до 100 тысяч рублей, но и предоставить упрощённую отчётную документацию по реализации своего проекта. Об этом ПАИ сообщили в Российском союзе молодёжи.
Там отметили, что «Микрогранты» от Росмолодёжи – это отличная возможность грантового финансирования для тех, кто только начинает свой путь в проектировании или нуждается в небольшой финансовой помощи для уже готового проекта.
Регистрация на участие в «Микрогрантах» проходит во ФГАИС «Молодёжь России» с опорой на методические рекомендации. На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:
- #создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, в том числе самозанятости;
- #развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;
- #объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
- #защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
- #стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;
- #сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;
- #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;
- #вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
- #делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде;
- #береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;
- #открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодёжного туризма;
- #будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;
- #помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;
- #расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодёжных медиа;
- #родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;
- #МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;
- #Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;
- #вклад_в_будущее – молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, в том числе реализуемые сообществами молодых учёных.
Рекомендованный срок реализации проектов с октября 2023 по сентябрь 2024 года. Подробная информация о проведении конкурса «Микрогранты» на сайте Росмолодёжи.
Конкурс проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436 «Об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодёжных проектов» с изменениями.
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