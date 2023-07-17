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Общество

Россияне перечислили самые раздражающие привычки супругов

Какие привычки супругов больше всего раздражают россиян, выяснил сервис SuperJob.

В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, состоящие в браке.

Женщин в супругах чаще всего раздражает курение (10 %), храп (7 %) и беспорядок (6 %). О пристрастии мужей к алкоголю говорили 5 % женщин. Ещё 4 % респондентов раздражает, когда мужчины повышают голос. По 3 % женщин жаловались на лень и интернет-зависимость своих вторых половин.

Мужчин же больше всего раздражает, когда жена курит (8 %). О занудстве и болтливости своих спутниц упоминали по 2 %.

Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково раздражает мужчин и женщин (по 1 %).

Среди других раздражающих привычек своих партнёров россияне называли нотации, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, постоянные опоздания, долгие сборы и непрошеные советы.

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россияне стали терпимее к привычкам вторых половин: сегодня ничто не раздражает 37 % мужчин и трёх из десяти женщин. 13 лет назад таковых было 24 и 14 % соответственно.

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