Россияне перечислили самые раздражающие привычки супругов
Какие привычки супругов больше всего раздражают россиян, выяснил сервис SuperJob.
В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, состоящие в браке.
Женщин в супругах чаще всего раздражает курение (10 %), храп (7 %) и беспорядок (6 %). О пристрастии мужей к алкоголю говорили 5 % женщин. Ещё 4 % респондентов раздражает, когда мужчины повышают голос. По 3 % женщин жаловались на лень и интернет-зависимость своих вторых половин.
Мужчин же больше всего раздражает, когда жена курит (8 %). О занудстве и болтливости своих спутниц упоминали по 2 %.
Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково раздражает мужчин и женщин (по 1 %).
Среди других раздражающих привычек своих партнёров россияне называли нотации, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, постоянные опоздания, долгие сборы и непрошеные советы.
По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россияне стали терпимее к привычкам вторых половин: сегодня ничто не раздражает 37 % мужчин и трёх из десяти женщин. 13 лет назад таковых было 24 и 14 % соответственно.
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