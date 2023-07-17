Загадочный объект обнаружили на побережье Австралии

11:57, 17 июля 2023, ПАИ

Неопознанный объект выбросил океан на западное побережье Австралии. На данный момент он считается опасным для людей, приближаться к нему запрещено. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на полицию Западной Австралии.

Двухметровый металлический цилиндр, местами проржавевший и покрытый ракушками, обнаружили жители посёлка Грин-Хэд, расположенного на западном побережье австралийского континента.

Полиции Австралии пока не удалось идентифицировать объект.

«Полиция Западной Австралии проводит расследование происхождения неопознанного предмета, выброшенного на отдаленный пляж. Мы активно сотрудничаем с различными государственными и федеральными агентствами по определению его происхождения и природы», – указано в заявлении ведомства.

Отмечается, что для сохранения объективности расследования сотрудники полиции охраняют объект, обеспечивая сохранность улик и проведение его дальнейшей экспертизы.

«Мы настоятельно призываем всех воздержаться от выводов и призываем людей, находящихся поблизости, соблюдать безопасную дистанцию, поскольку предмет считается опасным до тех пор, пока не будет установлено его происхождение», – сообщили в полиции, указав также, что обнаруженный объект точно не является частью пассажирского самолёта.