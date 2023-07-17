Великолучанка незаконно прописала в своём доме троих иностранцев

11:53, 17 июля 2023, ПАИ

Жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала в своём доме троих иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в мае и июне текущего года 42-летняя жительница Великолукского района незаконно прописала на территории Великих Лук трёх граждан Узбекистана. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

В связи с тем что подобные случаи далеко не единичные, полиция напомнила об ответственности, предусмотренной законодательством: правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности, либо лишением свободы на срок до трёх лет.