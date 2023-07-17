Велосипед, триммер и шуруповёрт украл пскович, разобрав крышу дома

12:03, 17 июля 2023, ПАИ

Пскович украл велосипед, триммер и шуруповёрт, разобрав крышу строящегося дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Быстроникольское Псковского района неизвестный разобрал крышу строящегося частного дома и похитил велосипед, а также триммер и шуруповёрт. По предварительным данным, причинённый ущерб составил 27 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району смогли установить личность подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Псковского района. Он дал признательные показания. Сотрудники полиции обнаружили похищенные велосипед и шуруповёрт и изъяли их.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент проводится расследование.