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Происшествия

Тело пропавшего рыбака обнаружили в Куньинском районе

Тело пропавшего рыбака обнаружили в Куньинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Тело 50-летнего мужчины-рыбака было обнаружено сегодня рано утром в озере Усмынь Куньинского района.

Поисково-водолазные работы по поиску пропавшего мужчины проводились 15 и 16 июля.

На данный момент на месте работают водолазная группа областной службы спасения, сотрудники полиции и СУ СК. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

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