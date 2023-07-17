Тело пропавшего рыбака обнаружили в Куньинском районе
Тело пропавшего рыбака обнаружили в Куньинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Тело 50-летнего мужчины-рыбака было обнаружено сегодня рано утром в озере Усмынь Куньинского района.
Поисково-водолазные работы по поиску пропавшего мужчины проводились 15 и 16 июля.
На данный момент на месте работают водолазная группа областной службы спасения, сотрудники полиции и СУ СК. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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