13 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12:26, 17 июля 2023, ПАИ

39 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 8 по 15 июля. Им удалось выявить семь административных правонарушений, а также изъять 13 единиц оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы также напомнил владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.