Более 30 пьяных водителей задержали в Псковской области на прошлой неделе
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 35 пьяных водителей на дорогах Псковской области с 10 по 16 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.
Всего сотрудники ведомства пресекли 1 507 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Отметим, что семь водителей были пойманы пьяными за рулём повторно.
Также за прошедшую неделю было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых один человек погиб, 22 получили травмы различной степени тяжести.
Комментарии: 0 Обсудить >>>