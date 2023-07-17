Более 30 пьяных водителей задержали в Псковской области на прошлой неделе

12:33, 17 июля 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 35 пьяных водителей на дорогах Псковской области с 10 по 16 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

Всего сотрудники ведомства пресекли 1 507 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Отметим, что семь водителей были пойманы пьяными за рулём повторно.

Также за прошедшую неделю было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых один человек погиб, 22 получили травмы различной степени тяжести.