До +24 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 18 июля

12:54, 17 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.