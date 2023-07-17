Спортивные мероприятия на День города Пскова обсуждают в медиацентре ПАИ

15:05, 17 июля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая спортивным мероприятиям, которые состоятся в Дни города Пскова с 21 по 23 июля, проходит в медиацентре ПАИ.

Подробности проведения большого праздника спорта, фестиваля сапсёрфинга, «Кубка освобождения» и фестиваля «Псковская уха» узнаем у заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Любови Воиновой и вице-президента областной федерации рыболовного спорта Игоря Иванова.