ФК «Псков» 2008 года рождения разгромно выиграл в последнем матче первого круга ЮФЛ
Футбольный клуб «Псков» 2008 года рождения выиграл у вологодской команды 5:1 в последнем матче первого круга Юношеской футбольной лиги. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».
Псковская команда под началом тренера Сергея Степанова подходила к игре в роли фаворита. Вологодские спортсмены перед матчем с «Псковом» имели в своём активе лишь одну победу и занимали последнее место в таблице. Псковичи располагались на второй строчке и в одно очко уступали лидеру турнира калининградской «Балтике».
Первый гол случился на 11-й минуте встречи. Владислав Игнатьев быстро обработал мяч в штрафной, протащил его по лицевой линии и выкатил Егору Кузьмину на пустые ворота. Затем на 23-й минуте Егор Кузьмин забил второй гол. После подачи мяча игроком «Пскова» в штрафной гостей образовалась сутолока. В итоге мяч отскочил к одиноко стоящему псковичу, который направил его в ворота. Через три минуты после этого Лев Фискес увеличил преимущество «Пскова».
В начале второго тайма «Псков» не перестал владеть инициативой. На 44-й минуте Виктор Васильев вошёл в штрафную соперника и заработал пенальти, который удачно исполнил капитан команды Игорь Орлов. К 69-й минуте Виктор Васильев снова подарил своему партнёру возможность забить гол. Пскович попал в штангу со штрафного удара, после чего мяч отскочил к набегающему Никите Орлову, который закатил его в ворота.
На 71-й минуте вологодские футболисты усилиями Владислава Корнева смогли отыграть один гол.
Отметим, что теперь Юношеская футбольная лига возобновится для «Пскова» лишь 12 августа.
Тренер ФК «Псков» 2007 года рождения прокомментировал матч против «Динамо-Вологды» в ЮФЛ
Главный тренер ФК «Псков» 2008 года рождения прокомментировал результат игры с вологодской командой