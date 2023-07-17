ФК «Псков» 2008 года рождения разгромно выиграл в последнем матче первого круга ЮФЛ

17:23, 17 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» 2008 года рождения выиграл у вологодской команды 5:1 в последнем матче первого круга Юношеской футбольной лиги. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Псковская команда под началом тренера Сергея Степанова подходила к игре в роли фаворита. Вологодские спортсмены перед матчем с «Псковом» имели в своём активе лишь одну победу и занимали последнее место в таблице. Псковичи располагались на второй строчке и в одно очко уступали лидеру турнира калининградской «Балтике».

Первый гол случился на 11-й минуте встречи. Владислав Игнатьев быстро обработал мяч в штрафной, протащил его по лицевой линии и выкатил Егору Кузьмину на пустые ворота. Затем на 23-й минуте Егор Кузьмин забил второй гол. После подачи мяча игроком «Пскова» в штрафной гостей образовалась сутолока. В итоге мяч отскочил к одиноко стоящему псковичу, который направил его в ворота. Через три минуты после этого Лев Фискес увеличил преимущество «Пскова».

В начале второго тайма «Псков» не перестал владеть инициативой. На 44-й минуте Виктор Васильев вошёл в штрафную соперника и заработал пенальти, который удачно исполнил капитан команды Игорь Орлов. К 69-й минуте Виктор Васильев снова подарил своему партнёру возможность забить гол. Пскович попал в штангу со штрафного удара, после чего мяч отскочил к набегающему Никите Орлову, который закатил его в ворота.

На 71-й минуте вологодские футболисты усилиями Владислава Корнева смогли отыграть один гол.

Отметим, что теперь Юношеская футбольная лига возобновится для «Пскова» лишь 12 августа.