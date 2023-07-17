Турнир по стрельбе из лука в честь Дня города пройдёт в Пскове

14:39, 17 июля 2023, ПАИ

Турнир по стрельбе из лука, посвящённый празднованию 1120-летия Пскова и 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 23 июля в 10:00. Об этом сообщается в группе «Лучный тир Look» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в два этапа. На первом этапе пройдёт квалификация на 30+30 выстрелов. На втором этапе состоится финал. Дистанция до цели составит 18 метров.

Участие в соревнованиях примут спортсмены старше 2008 года рождения. Также на турнир допустят иногородних участников, которые посоревнуются вне общего зачёта. Все спортсмены обязаны иметь опыт стрельбы из спортивного олимпийского лука не менее одного месяца.