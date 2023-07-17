Более 2,5 миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

14:20, 17 июля 2023, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Пскова, Великих Лук и Струго-Красненского района в общей сложности более 2,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные злоумышленники звонили доверчивым гражданам и под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов или доступа к банковским счетам завладели денежными средствами собеседников.

А некоторые интернет-пользователи участвовали в операциях купли-продажи товаров и тоже столкнулись с нечистыми на руку лицами, которые сумели ввести их в заблуждение и прибрали деньги к рукам.

В результате после общения с махинаторами эти граждане лишились в общей сложности более двух с половиной миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.