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Политика

Игорь Романов представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов представил в облизбирком документы на регистрацию себя в качестве кандидата на пост губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Напомним, с 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы – сдача документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

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