Псковичей приглашают на открытый вечер танцев

15:02, 17 июля 2023, ПАИ

В рамках 1120-летнего празднования Дня Пскова городской молодёжный центр и танцевальный клуб «сТАНЦЫя» приглашают молодёжь на открытый вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем!» 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Участники мероприятия смогут не только исполнить множество стилей танца – от бальных до парных латиноамериканских, но и послушать выступление молодых музыкальных коллективов «Четыре Грамма» и «Постоянные».

Место проведения – площадка перед Троицким мостом (парк Набережной реки Псковы). Начало в 16:00. Возможна предварительная регистрация.