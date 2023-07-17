Юная великолучанка попала в топ лучших танцоров по латиноамериканской программе

15:40, 17 июля 2023, ПАИ

Воспитанница Образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» Василиса Глазычева вошла в топ-6 лучших танцоров Российского танцевального союза по латиноамериканской программе по итогам танцевального сезона 2022-2023. В категории Ювеналы-1 она заняла первую строчку рейтинга. Об этом сообщает издание Luki-news со ссылкой на Городской Дом культуры имени Ленина.

Василисе Глазычевой вручили диплом победителя от президента РТС, заслуженного деятеля искусств РФ Станислава Попова.

Тренируется великолучанка в коллективе «Созвездие», под руководством Марии Глазычевой.