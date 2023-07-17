Юная великолучанка попала в топ лучших танцоров по латиноамериканской программе
Воспитанница Образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» Василиса Глазычева вошла в топ-6 лучших танцоров Российского танцевального союза по латиноамериканской программе по итогам танцевального сезона 2022-2023. В категории Ювеналы-1 она заняла первую строчку рейтинга. Об этом сообщает издание Luki-news со ссылкой на Городской Дом культуры имени Ленина.
Василисе Глазычевой вручили диплом победителя от президента РТС, заслуженного деятеля искусств РФ Станислава Попова.
Тренируется великолучанка в коллективе «Созвездие», под руководством Марии Глазычевой.
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