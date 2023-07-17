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Общество

Полистовский Купала прошёл в Локнянском районе

Полистовский Купала прошёл 15 июля в деревне Гоголево Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Гости мероприятия смогли принять участие в творческих и научных мастер-классах, народных играх, поучаствовать в концерте вместе с самодеятельными коллективами области, сходить в планетарий, на экологический маршрут, в музей и церковь. А также найти себе сувенир по душе на деревенской ярмарке и продегустировать пирожки полистовских хозяек.

Купальский праздник в деревне – часть большого некоммерческого проекта, направленного на улучшение экономической ситуации на малых территориях, который реализуется благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город» и Полистовским заповедником. Также в реализации проекта активно участвуют жители Гоголево.

«Деревни, расположенные рядом с территорией заповедника, посещают туристы, направляющиеся на маршруты по охраняемой территории. Ещё в 2012 году мы нашли способ включить жителей деревень в экономическую модель взаимодействия с туристами, так появились первые авторские туристические предложения – экскурсии по деревням Цевло и Гоголево, организация питания гостей, продажа сувениров», – рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

«Проведение деревенских праздников развивает это направление, потому что праздник позволяет нам пригласить и принять гораздо больше туристов, в свою очередь местные жители имеют возможность получить дополнительный заработок, предлагая туристам продукты питания, ягоды, сувениры», – отметил председатель совета фонда «Добрый город» Семён Никонов.

При этом туристы, приехавшие на праздник, имеют возможность познакомиться с природой заповедника – с января 2023 года рядом с Гоголево действует эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса». Проект реализован на средства гранта от правительства Псковской области. Экскурсии здесь тоже проводят местные жители, и вместе с природой они знакомят гостей с локальной историей. 

«Наш следующий деревенский праздник – Святки – мы уже готовимся и ждём гостей!» – отметили в Полистовском заповеднике.

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