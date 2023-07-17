Праздник «Макушка лета» прошёл в Пскове

16:27, 17 июля 2023, ПАИ

Праздник «Макушка лета», посвящённый дню округа № 12, состоялся в Пскове на стадионе школы № 3, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Жителей округа поздравили председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и депутат гордумы по этому округу Григорий Стороненков.

Открывая праздник, Григорий Стороненков рассказал об основных достижениях округа с начала 2023 года. Среди них – создание детской площадки на пляже, победа в голосовании по программе «Городская среда» и появление самого большого в городе скейт-парка. Всё это стало реальностью благодаря неравнодушной и активной позиции жителей.

Благодарственными письмами Псковской городской Думы и депутата были отмечены лидеры ТОС, активисты округа, а также добровольцы, которые этой зимой вязали тёплые вещи для военных, участвующих в СВО.