Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки по ипотеке на ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу

16:34, 17 июля 2023, ПАИ

Банк ДОМ.РФ – российский банк, который проводит сделки по ипотеке ИЖС на основе договора подряда с использованием эскроу-счетов. При оформлении такого кредита действует ипотечная ставка, которая на 0,5 п. п. ниже установленной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Раньше банк применял механизм эскроу только при выдаче средств на покупку частного дома, входящего в состав малоэтажного жилкомплекса. Система действовала при проведении сделок на основе договора долевого участия. Новый продукт Банка ДОМ.РФ делает доступным и безопасным индивидуальное жилстроительство на участке покупателя по договору подряда. Предполагается, что подрядчик получает доступ к средствам только после того, как завершит строительство объекта. До этого первоначальный взнос и кредитные средства хранятся на специальном эскроу-счете.

«К настоящему моменту государством созданы базовые условия для развития комплексного частного домостроения – крупные застройщики уже выводят на рынок такие проекты. Пока же основной объём ввода здесь – строительство силами граждан. Внедрение в этом сегменте счетов эскроу имеет для развития сектора принципиальное значение, прежде всего с точки зрения сохранности средств покупателей. Важно и то, что в новой программе могут участвовать только проверенные подрядчики. Сейчас в рамках продукта Банк ДОМ.РФ предлагает дополнительную скидку к ипотечной ставке в размере 0,5 п. п.», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.