Экспозиция «Цвет белой стены» откроется сегодня в Пскове

17:19, 17 июля 2023, ПАИ

Экспозиция лучших фотографий участников международного фотофестиваля мультимедийных проектов «Цвет белой стены» за последние десять лет откроется в центре Пскова сегодня, 17 июля, в 18:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Псковичи смогут ознакомиться с ней за памятником княгине Ольге на территории Детского парка.

В экспозиции будут представлены работы фотохудожников из разных уголков России и стран зарубежья.

Посетить фотовыставку можно до 20 августа включительно.