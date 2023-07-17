Экспозиция «Цвет белой стены» откроется сегодня в Пскове
Экспозиция лучших фотографий участников международного фотофестиваля мультимедийных проектов «Цвет белой стены» за последние десять лет откроется в центре Пскова сегодня, 17 июля, в 18:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
Псковичи смогут ознакомиться с ней за памятником княгине Ольге на территории Детского парка.
В экспозиции будут представлены работы фотохудожников из разных уголков России и стран зарубежья.
Посетить фотовыставку можно до 20 августа включительно.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 июля 2023
Как немец и француз ссорились из-за целого состояния в Псковской губернии, рассказали архивисты