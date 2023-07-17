42-летний мужчина в бордовой футболке пропал в Струго-Красненском районе

17:13, 17 июля 2023, ПАИ

42-летний Дмитрий Аксянов пропал в деревне Феофилова Пустынь в Струго-Красненском районе. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 15 июля местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в бордовую футболку, чёрные спортивные штаны.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.