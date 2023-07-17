42-летний мужчина в бордовой футболке пропал в Струго-Красненском районе
42-летний Дмитрий Аксянов пропал в деревне Феофилова Пустынь в Струго-Красненском районе. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
С 15 июля местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы, серо-голубые глаза.
Был одет в бордовую футболку, чёрные спортивные штаны.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.
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