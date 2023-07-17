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Общество

Мастер-классы на тему экологичного потребления проведут в Пскове

Неделю эко-мастер-классов для тех, кто хочет меньше зависеть от массового потребления, проведут с 18 по 21 июля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

Участники смогут своими руками создать настоящую картину из ткани, расписать одежду или шопер и даже попробовать сделать сладости без продуктов животного происхождения.

Уточнить информацию о мероприятии и возможных освободившихся местах можно накануне мероприятий в группе волонтёров «Волонтёры_МЦ | Молодёжный центр Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

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