Мастер-классы на тему экологичного потребления проведут в Пскове

17:27, 17 июля 2023, ПАИ

Неделю эко-мастер-классов для тех, кто хочет меньше зависеть от массового потребления, проведут с 18 по 21 июля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Участники смогут своими руками создать настоящую картину из ткани, расписать одежду или шопер и даже попробовать сделать сладости без продуктов животного происхождения.

Уточнить информацию о мероприятии и возможных освободившихся местах можно накануне мероприятий в группе волонтёров «Волонтёры_МЦ | Молодёжный центр Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».