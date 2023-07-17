90-летие отметила жительница Псковского района

17:33, 17 июля 2023, ПАИ

Жительница деревни Карамышево Псковского района Евгения Шумилова отметила 90-летие. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Большую часть жизни Евгения Шумилова прожила в Себежском районе, трудилась дояркой в колхозе «Пламя», имеет знаки отличия на производстве. С недавних пор проживает в Псковском районе. Имеет двух дочерей, двух внучек, двух внуков и шестерых правнуков.

«Желаем Евгении Кузьминичне исключительно крепкого здоровья, положительных эмоций, долгих лет жизни! Пусть в доме всегда царят покой, уют и гармония!» – отметили в администрации.