90-летие отметила жительница Псковского района
Жительница деревни Карамышево Псковского района Евгения Шумилова отметила 90-летие. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Большую часть жизни Евгения Шумилова прожила в Себежском районе, трудилась дояркой в колхозе «Пламя», имеет знаки отличия на производстве. С недавних пор проживает в Псковском районе. Имеет двух дочерей, двух внучек, двух внуков и шестерых правнуков.
«Желаем Евгении Кузьминичне исключительно крепкого здоровья, положительных эмоций, долгих лет жизни! Пусть в доме всегда царят покой, уют и гармония!» – отметили в администрации.
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