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Первый выпуск профильного медкласса состоялся в Псковском гуманитарном лицее

Первый выпуск медицинского профильного класса состоялся в Псковском гуманитарном лицее. Из 24 ребят семеро окончили школу с золотой медалью, четверо получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Проект «Медицинский класс в псковской школе» реализуется с сентября 2021 года по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова. В нём участвуют Псковский государственный университет, комитет по образованию Псковской области, управление образования администрации Пскова, комитет по здравоохранению Псковской области, Псковская областная клиническая больница.

«На протяжении учебного года школьники изучали химию и биологию на базе ПсковГУ. Занятия проводились один раз в неделю по субботам в малых группах, согласно учебному плану, который предусматривает чередование предметов и практико-ориентированный подход. Лекционные занятия практически отсутствовали, школьники работали в лабораториях и проводили эксперименты собственными руками», – рассказала директор института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро.

Среди возможностей, открываемых благодаря обучению в медклассе, она выделила профориентационную работу, правильный выбор профессии и раннюю вовлеченность в научную деятельность, которая с первых дней существует в любом медицинском вузе. Всего таких классов три – 8-й, 10-й и 11-й. С нового учебного года в проект будет включён и 9-й класс.

Напомним, в ПсковГУ разработана дорожная карта, ориентированная на кадровое насыщение первичного звена здравоохранения с выстраиванием полного цикла подготовки, повышения квалификации и переобучения врачей региона. Дорожная карта вошла в стратегический проект «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». Стратпроект был поддержан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и вуз стал обладателем базовой части гранта программы «Приоритет-2030».

Кроме того, дополнительная образовательная программа «Университетские классы» – это уникальная возможность расширить свои предметные знания, круг интересов и планомерно подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения, а также получить навыки исследовательской и научной работы на этапе обучения в школе.

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