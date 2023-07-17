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Происшествия

Псковские полицейские в рамках спецоперации раскрыли 23 преступления

Псковские полицейские раскрыли 23 преступления превентивной направленности в рамках проведения операции «Быт». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего в операции приняли участие 252 сотрудника полиции, 42 представителя общественности в сферах здравоохранения и образования.

Полицейские обошли неблагоприятные частные дома и квартиры, владельцы которых систематически распивают спиртные напитки.

Всего сотрудники полиции проверили 1195 лиц, состоящих на профилактическом учёте ОВД, из них 545 освободившихся из мест лишения свободы, 375 граждан, которые допускают нарушения в бытовых отношениях, 178 родителей и законных представителей несовершеннолетних, 105 больных алкоголизмом, состоящих на учёте в медицинских организациях и ОВД.

Из 23 раскрытых преступлений шесть – по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Пять преступлений по статьям 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», четыре – по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и три – по статье 116 УК РФ «Побои».

К административной ответственности за причинение побоев и ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей привлекли более 80 человек. В ходе проведения мероприятий на профилактический учёт ОВД инициативно поставили 11 лиц, из них шесть допускающих правонарушения в быту. 

Совместно с органами образования и социальной сферы проверили неблагополучные семьи с детьми. В результате чего, на учёт поставили пятерых родителей за ненадлежащее выполнение родительских функций.

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