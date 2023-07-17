Стремуткинская средняя школа готовится к новому учебному году

18:15, 17 июля 2023, ПАИ

Подготовку к новому учебному году в Стремуткинской средней общеобразовательной школе проверила глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об этом она сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова









Директор школы Майя Трофимова показала отремонтированные кабинеты, пищеблок, сейчас идёт установка новых раковин перед столовой, ведётся ремонт спортивных раздевалок.

«Отмечу активность всех сотрудников школы – учителей и технических работников. Не оставляют без внимания и территорию школы: проводится обкос травы, во внутреннем дворе наводят лоск», – уточнила глава Псковского района.

В филиале школы, детском саду «Огонёк», тоже позитивные перемены: заменены окна в нескольких групповых и спальных помещениях, установлены новые прогулочные веранды, ведётся текущий ремонт.

«Радует и темп, и результат!» – подытожила Наталья Фёдорова.