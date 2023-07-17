В Кунье завершился ремонт дворов многоквартирных домов

19:22, 17 июля 2023, ПАИ

Завершился ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в посёлке Кунья, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём телеграм-канале.



Фото: Олег Лебедев



Фото: Олег Лебедев



Фото: Олег Лебедев



Фото: Олег Лебедев



Фото: Олег Лебедев



Фото: Олег Лебедев



Фото: Олег Лебедев













Всего за счёт субсидии в текущем году удалось отремонтировать семь дворов. Во всех дворах предусмотрен водоотвод: где-то лотки, а где-то бордюры. После дождя будет возможность проверить систему водоотведения и скорректировать её работу.

«Старались удовлетворить пожелания всех жителей, но, к сожалению, иногда мнения расходились», – отметил глава района.