Как немец и француз ссорились из-за целого состояния в Псковской губернии, рассказали архивисты

18:54, 17 июля 2023, ПАИ

В Псковской губернии немец и француз ссорились из-за значительной суммы денег, сообщается в телеграм-канале «Архивный документ».

«Было это в 1790-е годы. Речь шла о 2800 рублях. Огромные деньжища по тем временам. Можно было на них купить в Пскове дом с участком. Шутка ли! А вот у господ Ивана Депре (француз) и Ивана Вегнера (немец) вышел спор. Судебный процесс шёл на протяжении нескольких лет», – рассказывают специалисты.

«Француз настаивал: ссудил купцу второй гильдии Вегнеру деньги. А тот не возвращает. Да ещё и сумму существенно снизил – уверяет, что брал куда меньше. Депре оказался человеком ответственным, скрупулёзным. На заседание суда он принёс книгу записей, в которую заносил все суммы, выдаваемые немцу», – продолжили архивисты.

По их документам, судья не спешил с вынесением решения, конфликт затянулся.

«А тут ещё и членов семьи стали втягивать в эту тяжбу. Купец Вегнер обвинил супругу француза Маргариту Депре в оскорблении. Якобы она в публичном месте нелицеприятно высказалась о нём. Дама в суде настаивала: об оскорблении не может быть и речи в связи с «незнанием мною никаких диалектов языка, кроме французского», – отметили в госархиве.