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Как немец и француз ссорились из-за целого состояния в Псковской губернии, рассказали архивисты

В Псковской губернии немец и француз ссорились из-за значительной суммы денег, сообщается в телеграм-канале «Архивный документ».

Вексель мещанина Ивана Иванова псковскому купцу Захару Калпакову на 48 рублей. (ГАПО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 64. Л. 9.)

«Было это в 1790-е годы. Речь шла о 2800 рублях. Огромные деньжища по тем временам. Можно было на них купить в Пскове дом с участком. Шутка ли! А вот у господ Ивана Депре (француз) и Ивана Вегнера (немец) вышел спор. Судебный процесс шёл на протяжении нескольких лет», – рассказывают специалисты.

Книга записи денег, выданных Иваном Депре Ивану Вегнеру в 1789 г. (ГАПО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 213. Л. 36.)

«Француз настаивал: ссудил купцу второй гильдии Вегнеру деньги. А тот не возвращает. Да ещё и сумму существенно снизил – уверяет, что брал куда меньше. Депре оказался человеком ответственным, скрупулёзным. На заседание суда он принёс книгу записей, в которую заносил все суммы, выдаваемые немцу», – продолжили архивисты.

По их документам, судья не спешил с вынесением решения, конфликт затянулся.

Сказка (объяснение) купца Ивана Вегнера о несогласии с суммой, требуемой от него Депре. (ГАПО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 213. Л. 17.)

«А тут ещё и членов семьи стали втягивать в эту тяжбу. Купец Вегнер обвинил супругу француза Маргариту Депре в оскорблении. Якобы она в публичном месте нелицеприятно высказалась о нём. Дама в суде настаивала: об оскорблении не может быть и речи в связи с «незнанием мною никаких диалектов языка, кроме французского», – отметили в госархиве.

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