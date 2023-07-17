Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Острове

20:49, 17 июля 2023, ПАИ

Сегодня, в День морской авиации, в Островском районе вблизи деревни Черепягино Бережанской волости состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти Героя России, палубного лётчика номер один Тимура Апакидзе. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Отдать почести Герою России собрались представители органов местного самоуправления, военнослужащие гарнизона «Веретье» и воинских частей Островского гарнизона, сослуживцы, члены детских и молодёжных общественных объединений гимназии, городская общественность, ветераны военной службы и труда.



День памяти Тимура Апакидзе начался с поминальной литии у поклонного креста, которую отслужил настоятель Свято-Троицкого собора города Острова отец Роман.

Состоявшийся после богослужения торжественный митинг открыл председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан.



В своём выступлении Александр Обризан отметил, что вся жизнь Тимура Апакидзе – яркий и достойный пример отношения к выбранной профессии, любви к морской авиации, проявления глубокого уважения и высокой требовательности к подчинённым, человеческого благородства и мужества, любви к своей Родине.



«Наша задача сохранить память об этом Человеке с большой буквы, чтобы на примере его жизни воспитывать будущие поколения в духе патриотизма, чести, мужества и достоинства, беззаветной преданности своей Отчизне. Вечная память палубному лётчику номер один и всем героям морской авиации!» – сказал в заключение депутат, поздравив всех с праздником.



На митинге также выступили: председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, учащиеся гимназии – члены детских и молодёжных общественных организаций «Молодые росичи», «Коммунары», «Юнармейцы», чей отряд носит имя Героя России, палубного лётчика номер один Тимура Апакидзе.

Юнармейцы рассказали о своём решении, дать отряду имя Героя России Тимура Апакидзе, поклялись, что будут достойно носить имя героя, сохранять память о нём , приумножать его славу достойными делами, учёбой, участием в патриотической работе, волонтёрской деятельности.



После символической минуты молчания, троекратный оружейный салют разорвал тишину, участники памятного мероприятия возложили гирлянду и цветы к Поклонному кресту и памятному обелиску.