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Общество

Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Острове

Сегодня, в День морской авиации, в Островском районе вблизи деревни Черепягино Бережанской волости состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти Героя России, палубного лётчика номер один Тимура Апакидзе. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести». 

 

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Отдать почести Герою России собрались представители органов местного самоуправления, военнослужащие гарнизона «Веретье» и воинских частей Островского гарнизона, сослуживцы, члены детских и молодёжных общественных объединений гимназии, городская общественность, ветераны военной службы и труда.
 

День памяти Тимура Апакидзе начался с поминальной литии у поклонного креста, которую отслужил настоятель Свято-Троицкого собора города Острова отец Роман. 

Состоявшийся после богослужения торжественный митинг открыл председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан.
 

В своём выступлении Александр Обризан отметил, что вся жизнь Тимура Апакидзе – яркий и достойный пример отношения к выбранной профессии, любви к морской авиации, проявления глубокого уважения и высокой требовательности к подчинённым, человеческого благородства и мужества, любви к своей Родине.

 
«Наша задача сохранить память об этом Человеке с большой буквы, чтобы на примере его жизни воспитывать будущие поколения в духе патриотизма, чести, мужества и достоинства, беззаветной преданности своей Отчизне. Вечная память палубному лётчику номер один и всем героям морской авиации!» – сказал в заключение депутат, поздравив всех с праздником.
 
На митинге также выступили: председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, учащиеся гимназии – члены детских и молодёжных общественных организаций «Молодые росичи», «Коммунары», «Юнармейцы», чей отряд носит имя Героя России, палубного лётчика номер один Тимура Апакидзе.

 Юнармейцы рассказали о своём решении, дать отряду имя Героя России Тимура Апакидзе, поклялись, что будут достойно носить имя героя, сохранять память о нём , приумножать его славу достойными делами, учёбой, участием в патриотической работе, волонтёрской деятельности.
 
После символической минуты молчания, троекратный оружейный салют разорвал тишину, участники памятного мероприятия возложили гирлянду и цветы к Поклонному кресту и памятному обелиску.

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