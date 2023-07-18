Учащиеся Печорского района побывали в администрации муниципалитета

21:14, 17 июля 2023, ПАИ

17 июля в кабинет к исполняющему обязанности главы Печорского района Валерию Зайцеву пришли гости – лучшие ученики общеобразовательных учреждений и детской школы искусств. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

За чашкой чая со сладостями руководитель муниципалитета поздравил детей с успешным окончанием учебного года, а выпускников – с медалями за курс средней школы.

«Вы настоящая гордость Печорского района. На вас надо равняться всем остальным учащимся. Поэтому хочется, чтобы после вы поступили в вузы, которые пожелаете», – сказал Валерий Зайцев, обращаясь к выпускникам.

На приёме присутствовали и юные музыканты с художниками, которые на «отлично» закончили Печорскую детскую школу искусств. Ребята рассказали о своих планах. Например, Анастасия Небывалова, Виктория Писукова и Василиса Гуцкая подали документы сразу на несколько факультетов в разные вузы России.

Напутствовал ребят и отец Марк из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В заключение приёма выпускники получили памятные подарки от администрации Печорского района и обители.