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Общество

Учащиеся Печорского района побывали в администрации муниципалитета

17 июля в кабинет к исполняющему обязанности главы Печорского района Валерию Зайцеву пришли гости – лучшие ученики общеобразовательных учреждений и детской школы искусств. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

За чашкой чая со сладостями руководитель муниципалитета поздравил детей с успешным окончанием учебного года, а выпускников – с медалями за курс средней школы.

«Вы настоящая гордость Печорского района. На вас надо равняться всем остальным учащимся. Поэтому хочется, чтобы после вы поступили в вузы, которые пожелаете», – сказал Валерий Зайцев, обращаясь к выпускникам.

На приёме присутствовали и юные музыканты с художниками, которые на «отлично» закончили Печорскую детскую школу искусств. Ребята рассказали о своих планах. Например, Анастасия Небывалова, Виктория Писукова и Василиса Гуцкая подали документы сразу на несколько факультетов в разные вузы России.

Напутствовал ребят и отец Марк из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В заключение приёма выпускники получили памятные подарки от администрации Печорского района и обители.

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