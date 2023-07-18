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Общество

Михаил Ведерников: Ключевая задача региона – переход на современные клинические рекомендации

Необходимость повсеместного перехода на современные клинические рекомендации – ключевая задача для региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале в очередном выпуске «Еженедельное».

Глава региона напомнил, что Псковская область много лет занимает первое место в стране по смертности от болезней системы кровообращения. В группе риска – трудоспособное население от 40 до 59 лет.

Эти люди, игнорирующие сигналы начинающейся болезни, не обращаются к врачам и редко выполняют рекомендации докторов.

«Чаще всего это мужчины в возрасте, которые терпят высокое давление, работают практически без отдыха и отказываются посещать больницу, ссылаясь на занятость. Думаю, многие узнали в этом описании своих мужей, отцов и дедушек», – пояснил губернатор.

«Проблема не только в отношении жителей к своему здоровью. Наши медики тоже не всегда уделяют достаточно внимания профилактической работе и анализу групп риска. Но, это организационные вопросы, которые будем решать изменением приоритетов учреждений. Мы получили рекомендации в этой части и будем внедрять необходимые решения. Но этот процесс будет идти медленно, если не будет движения и со стороны жителей региона», – заметил глава региона.

Отметим, что глава региона также рассказал, что на прошлой неделе систему здравоохранения Псковской области оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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