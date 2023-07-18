Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около полутора миллиардов рублей потратят на подготовку к юбилею Печор

Почти полтора миллиарда рублей выделено на подготовку к юбилею обители и слободы, сообщила ПАИ газета «Печорская правда».

14 июля председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 1 млрд 435 млн 59 тыс. рублей в целях реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования в Псковской области 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.

Средства потратят следующим образом:

  • 343 млн 659 тыс. рублей – на благоустройство общественных и дворовых территорий общей площадью 59835 кв. метра и пешеходной тропы протяжённостью 29000 метров;
  • 65 млн 047 тыс. рублей – на капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью 12857,9 кв. метров;
  • 810 млн 476,8 тыс. рублей – на вынос, строительство, капитальный ремонт и реконструкцию инженерных, водопроводных и тепловых сетей, сетей водоотведения общей протяжённостью 27314 метров;
  • 45 млн 699,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт здания автостанции и реконструкцию гаража в г. Печоры общей площадью 585,61 кв. метров;
  • 170 млн 177,1 тыс. рублей на приобретение 12 автобусов.


Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляют Минтранс и Минстрой РФ. Доклад в Правительство Российской Федерации о расходовании бюджетных ассигнований должен быть представлен до 1 февраля 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июля 2023

В Псковской области снимут несколько художественных фильмов

17 июля 2023

Представительство Псковской области в Москве начало свою работу

17 июля 2023

Себежские спортсмены заняли призовые места на чемпионате области по спортивному ориентированию

17 июля 2023

ВИДЕО. Михаил Ведерников опубликовал еженедельное обращение к жителям региона

17 июля 2023

В Красногородском районе прошли митинги в честь памятных дат освобождений деревень

17 июля 2023

Губернатор Псковской области рассказал, как записаться на диспансеризацию

17 июля 2023

Михаил Ведерников: Ключевая задача региона – переход на современные клинические рекомендации

17 июля 2023

Проблемы и ошибки системы здравоохранения исправят в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...