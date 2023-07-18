Около полутора миллиардов рублей потратят на подготовку к юбилею Печор

22:11, 17 июля 2023, ПАИ

Почти полтора миллиарда рублей выделено на подготовку к юбилею обители и слободы, сообщила ПАИ газета «Печорская правда».

14 июля председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 1 млрд 435 млн 59 тыс. рублей в целях реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования в Псковской области 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.

Средства потратят следующим образом:

343 млн 659 тыс. рублей – на благоустройство общественных и дворовых территорий общей площадью 59835 кв. метра и пешеходной тропы протяжённостью 29000 метров;

65 млн 047 тыс. рублей – на капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью 12857,9 кв. метров;

810 млн 476,8 тыс. рублей – на вынос, строительство, капитальный ремонт и реконструкцию инженерных, водопроводных и тепловых сетей, сетей водоотведения общей протяжённостью 27314 метров;

45 млн 699,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт здания автостанции и реконструкцию гаража в г. Печоры общей площадью 585,61 кв. метров;

170 млн 177,1 тыс. рублей на приобретение 12 автобусов.



Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляют Минтранс и Минстрой РФ. Доклад в Правительство Российской Федерации о расходовании бюджетных ассигнований должен быть представлен до 1 февраля 2024 года.