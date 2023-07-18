В Красногородском районе прошли митинги в честь памятных дат освобождений деревень

22:45, 17 июля 2023, ПАИ

17 июля в деревнях Бодрёнки и Столбово Красногородского района прошли митинги, посвящённые освобождению нашей земли от немецко-фашистских захватчиков, сообщила ПАИ газета «Заря» Красногородского района.

В деревне Столбово на бывшей пограничной заставе у реки Лжа ведущая Валентина Власова открыла митинг-концерт. К собравшимся обратилась глава района Валентина Понизовская. Глава района отметила большой вклад в благоустройство воинских захоронений и патриотическое воспитание молодёжи Литвинской ветеранской организации и ТОС «Наша деревня».

Старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Юрий Конов поведал о событиях 1944 года и потерях среди советских воинов, погибших при форсировании реки Лжа. Педагог Красногородской школы-интерната «Агрошкола» Валентина Андреева выразила благодарность Литвинской ветеранской организации за большую патриотическую работу с воспитанниками агрошколы.

Приняли участие в митинге и Крестовские «Сударушки», любимый всеми коллектив (руководитель Василий Дроздецкий). Артисты проникновенно исполнили песни военных лет.



Завершились поездки по местам памяти Красногородского района минутой молчания и возложением цветов к могилам воинов-освободителей и памятному знаку воинам-пограничникам.