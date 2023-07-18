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Общество

За три месяца в России из-за самокатчиков погибли пять человек

По всей стране за последние три месяца самокатчики сбили насмерть пять человек. Об этом говорится в статистке, собранной МВД по запросу Совета при президенте России по правам человека, сообщила «Российская газета».

В 2021 году во втором квартале было 192 ДТП с участием самокатов. В 2022 году – 295 ДТП. В этом году во втором квартале зафиксировано уже 496 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов. Резко растёт и число пострадавших: 201 человек – два года назад, 307 человек – год назад и 516 человек – сейчас.

«Что касается жертв, то во втором квартале 2021 года при столкновении со средствами индивидуальной мобильности погибли четыре человека, во втором квартале 2022 года – один, во втором квартале 2023 года – 52», – сообщили в Совете.

Также в СПЧ цитируют слова председателя Совета Валерия Фадеева: «Принятые поправки в ПДД, очевидно, не работают. Расчёты показывают, что опасность средств индивидуальной мобильности равна опасности транспортных средств. Если посчитать удельное число пострадавших на 100 тысяч СИМ и на 100 тысяч автомобилей, то оно практически одинаково. Самокаты вовсе не являются безопасным транспортным средством. И пешеходы теперь не чувствуют себя на тротуаре в безопасности».

Ленты новостей переполнены сообщениями о чрезвычайных происшествиях с участием самокатов, а также хамстве граждан, «летающих» на самокатах.

 

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