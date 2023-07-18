Восстановление Крымского моста обойдётся в 600 млн рублей

07:47, 18 июля 2023, ПАИ

600 млн рублей потребуется на восстановление повреждённых в результате теракта пролётов на Крымском мосту. Такую оценку сделали эксперты строительной отрасли, пишет газета «Известия».

Эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов подчеркнул важность того, что опоры моста остались целы. На восстановление одного пролёта может понадобиться до 300 млн рублей, значит, на оба уйдёт около 600 млн рублей.

«Стоимость восстановления одного пролёта моста, по данным экспертов-страховщиков, в октябре прошлого года составляла порядка 200–300 млн рублей. Рост цен на строительные материалы с того момента составил примерно 3,6 %», – напомнил и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Напомним, в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребёнок, повреждено автодорожное полотно.