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Общество

Крупнейший банк биоматериала долгожителей собрали в России

Самый большой в РФ биобанк с биоматериалами возрастных пациентов, в том числе долгожителей и супердолгожителей, то есть людей старше 100 лет, собрали специалисты Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Об этом пишет газета «Известия».

Фото ПАИ

Коллекция биологических образцов дополнена обширными клиническими данными о пациентах, включая медицинские заключения, результаты биохимических, молекулярных и генетических анализов. Эти сведения позволят ученым найти гены долгожительства. В будущем это даст возможность медикам более детально понять молекулярные механизмы старения, развития возраст-ассоциированных заболеваний и найти способы их профилактики.

По словам директора Института изучения старения Алексея Чурова, уникальность биобанка состоит в том, что он функционирует на базе РГНКЦ, через который ежегодно проходят десятки тысяч пациентов, выполняется большое число операций. «Вместе с тем у нас собраны образцы ткани долгожителей и супердолгожителей с очень детальной сопровождающей клинической информацией. На основе такого биобанка можно проводить исследования мирового уровня», – уточнил Алексей Чуров.

В криохранилище собраны биоматериалы уже более пяти тысяч человек, всего в биобанке хранится порядка 35 тысяч пробирок с образцами. Также учёные собрали материалы нескольких сотен долгожителей и супердолгожителей. Такие образцы могут помочь раскрыть секреты молодости и здоровья.

Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

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