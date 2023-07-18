Дождь и до +24 градусов прогнозируют сегодня в Псковской области
18 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, днём местами гроза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит днём от +19 до +24 градусов.
Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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