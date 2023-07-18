Специалисты по регистрации в Tinder появились в России

08:38, 18 июля 2023, ПАИ

Специалисты по регистрации в Tinder появились в России. Они предлагают россиянам помощь в регистрации и настройки социальной сети для знакомств, пишет газета «Известия».

Соответствующие объявления появились на различных площадках в интернете. Стоимость такой услуги составляет в среднем 1,5-2 тысячи рублей.

В частности, один из продавцов указал, что регистрирует в соцсети через зарубежный номер, поскольку на российские номера Tinder не отправляет SMS.

Другой автор объявления, который создает профили в дейтинговом приложении, отметил, что в среднем его услугами пользуются более 15 человек в неделю, а бум интереса к регистрации начался сразу после ухода компании из России.