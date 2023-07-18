Ущерб на 20 млн рублей нанёс неизвестный поджигатель тракторов в Опочецком районе

09:35, 18 июля 2023, ПАИ

Неизвестный проник на территорию площадки для откорма, расположенной в урочище Марково Болото в Опочецком районе, где поджёг два трактора и дизельную насосную станцию, повредил магистральные шланги. Также при пожаре сгорела часть гидроизоляционной плёнки в лагуне. Преступление произошло в мае 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В результате поджога организации причинён материальный ущерб в размере более 20 млн рублей.

В настоящее время органы дознания проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу.

Прокурор района признал законным процессуальное решение органа дознания о возбуждении уголовного дела.

Уголовная ответственность за совершение данного преступления установлена частью 1 статьи 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.