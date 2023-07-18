Прощание с Юрием Шматовым пройдёт 20 июля

10:26, 18 июля 2023, ПАИ

Отпевание первого председателя Псковского областного Собрания Юрия Шматова пройдёт в струго-красненском храме Георгия Победоносца, построенном при непосредственном участии Юрия Шматова, 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Начало в 11:00. Похороны – на кладбище в Стругах Красных.

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Шматова – первого председателя Псковского областного Собрания депутатов, депутата четырёх созывов регионального парламента (с 1994 по 2011 год).

«Мы потеряли мудрого друга и наставника, товарища, который долгие годы был рядом, был заинтересован в повестке работы органов власти – и законодательной, и исполнительной, переживал за родную землю и земляков, оставил о себе добрую память. Сам Юрий Анисимович не раз повторял, что вся его жизнь была посвящена Псковской области и всё, что он делал, – делал с любовью, для людей, чтобы им жилось лучше», – отметили в Собрании.

Там подчеркнули, что депутатов первых созывов называют первопроходцами. «В новейшей истории нашей страны, в непростое время перемен им приходилось с нуля закладывать основы работы законодательного органа региона, создавать законодательную базу. Юрий Анисимович и после сложения полномочий часто бывал на сессиях, наблюдал за развитием политического процесса, оценивал изменения. В 2012 году он издал книгу «О времени и о себе», поделившись воспоминаниями о работе», – подчеркнули в Собрании.

Областное Собрание Юрий Шматов возглавил в 56 лет, вся трудовая биография прошла в Псковской области. Начал токарем на Струго-Красненской машинно-тракторной станции, в 80-е годы, будучи директором завода силикатного кирпича, не просто спас предприятие от закрытия, но и вывел его на передовые позиции, активно занимался общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Псковской области.

В 1994 году Юрий Шматов был избран депутатом Псковского областного Собрания и по решению коллег, по предложению глав районов возглавил региональный парламент первого созыва – в этой должности он проработал более 10 лет. С 1994 по 2001 год представлял Псковскую область в Совете Федерации, несколько раз летал в Чечню, участвовал в переговорах по вызволению из плена военнослужащих. В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.