Схема движения автобуса № 7 в Великих Луках временно изменится

10:45, 18 июля 2023, ПАИ

Изменение движения автобуса маршрута № 7 вводится в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

22 июля с 8:00 до 18:00 в связи с временным запретом движения транспорта на улице 3-й Ударной Армии рейсы общественного транспорта по маршруту № 7 «Райбольница – ул. Дружбы – Мебельный комбинат» будут осуществляться через улицы Ботвина и Холмскую.

Рейс с отправлением от райбольницы в 7:00 будет следовать согласно действующему маршруту и расписанию.